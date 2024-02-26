Эрнст Романов Фото: kino-teatr.ru

Карьера актера у Романова началась в 1957 году. Советский и российский артист работал в театрах Ростова-на-Дону, Рязани, Эстонии и Латвии

Советский и российский актер Эрнст Романов умер 25 февраля в возрасте 88 лет. На его счету более 210 ролей в сериалах и фильмах, сообщает “Российская газета”.

Романов был актером театров Ростова-на-Дону, Рязани, Эстонии и Латвии. Он работал в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Академическом театре имени Пушкина и Театре на Литейном.

Одним из самых запомнившихся образов Романова является пожилой граф Лудовико из фильма “Собака на сене” (1977 год). Также он снимался в сериалах “Улицы разбитых фонарей”, “Литейный”, “Глухарь”, “Агент национальной безопасности” и таких фильмах, как “Поединок” (1957 год), “Крах инженера Гарина”, “Красная палатка” и других.

Ранее сообщалось, что искусствовед и писательница Нина Молева умерла в возрасте 98 лет. При жизни она со своим супругом Элием Белютным завещали президенту России Владимиру Путину коллекцию картин на 2 млрд долларов.

Взято отсюда