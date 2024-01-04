Станислав Агафонов Фото: Telegram-канал Эдгарда Запашного

Мужчина выступал в Высшей лиге КВН в составе команды “Байкал”, а в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с командой “Раисы”

Умер автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу “Comedy Баттл” Станислав Агафонов. Ему было 40 лет. Об этом сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

“Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе “Сборная Большого Московского цирка”, – говорится в публикации.

Причина смерти Агафонова не называется.

Как сообщает издание РБК, Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды “Байкал”, с которой участвовал в трех сезонах Высшей лиги КВН, в 2007 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги. При его участии была создана иркутская команда КВН “Раисы”, Агафонов выступал ее автором и художественным руководителем. Команда стала одним из рекордсменов по количеству участий в Высшей лиге (16 раз). В 2018 году команда стала чемпионом Высшей лиги.

Агафонов также был автором и худруком таких команд КВН, как “Союз”, “Сборная Цирка” и “Урал”.

В 2014 году принял участие в “Суперсезоне” шоу “Comedy Баттл” и стал одним из победителей проекта.

В 2021 году Агафонов сыграл одну из главных ролей в российском ситкоме “По колено”.

Напомним, ранее 18 декабря в собственной квартире в Москве в возрасте 29 лет умер шоумен Дмитрий Красилов. Причиной смерти могла стать эндокринопатия. Известного танцора, актера и шоумена похоронили на родине, рядом с могилой его отца, они покоятся на Старом кладбище Заринска Алтайского края.

Взято отсюда