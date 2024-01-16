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Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

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Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

Игорь Колесов Фото: vk.com/liin_official_22

Причина смерти бывшего директора института не называется. Коллеги, родные и близкие простились с ним во вторник, 16 января

12 января 2024 года скончался бывший директор лингвистического института Алтайского педагогического университета Игорь Колесов. Об этом сообщается в группе института в соцсети “ВКонтакте”.

Игорь Колесов поступил на факультет иностранных языков в 1981 году, с 1988 работал преподавателем на кафедре английской филологии, в 1995 году защитил кандидатскую, а в 2010 – докторскую диссертацию, в 2013 году стал заведующим кафедрой, а с 2015 по 2022 работал в должности директора лингвистического института.

“Ранний уход Игоря Юрьевича – это невосполнимая утрата. Вместе с ним уходит целая эпоха, в которой воспитывалось поколение блестящих ученых и педагогов, искренних, преданных, талантливых людей, мастеров своего дела”, -– говорится в сообщении.

Взято отсюда

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