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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Николай Рыжков Фото: Council.gov.ru/commons.wikimedia.org

Матвиенко вспоминает Рыжкова как честного и ответственного человека. Председатель Совфеда отметила, что они долгое время работали вместе

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

“На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом министров СССР, – он был именно “человеком труда”. И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории”, – написала Матвиенко.

Причина смерти Рыжкова пока не оглашается.

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 годы. После этого он стал депутатом Госдумы, а с 2003-го по 2023-й он был сенатором от Белгородской области. Его полномочия были досрочно прекращены в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский. Ему было 63 года.

Взято отсюда

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