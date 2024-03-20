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Умер известный алтайский художник Александр Емельянов

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Умер известный алтайский художник Александр Емельянов

Александр Емельянов Фото: Алтайская организация Союза художников

Александр Емельянов ушел из жизни после продолжительной болезни. Коллеги называют его художником, влюбленным в кисть, трудоголиком и замечательным человеком

Заслуженный художник России из Алтайского края Александр Емельянов ушел из жизни, сообщает “КП на Алтае”. Ему было 72 года.

Прощание пройдет 21 марта с 13.30 до 15.00 в траурном зале по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8.

Александр Емельянов иллюстрировал много книг. Его произведения хранятся в фондах Государственного художественного музея края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, в частных галереях Москвы, Томска, Тобольска, Владимира, Барнаула, а также в частных собраниях Голландии, Финляндии, Германии.

Взято отсюда

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