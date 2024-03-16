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Умер известный алтайский журналист Виктор Денисов

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Умер известный алтайский журналист Виктор Денисов

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Долгое время журналист издавал газету об экологии, вел передачу на радио. Имеет награды от губернатора Алтайского края

Известный алтайский журналист Виктор Денисов скончался на 87-м году жизни.

Прощание состоится 16 марта в 13.30 в похоронном зале по адресу: ул. Попова, 21.

Виктор Денисов 18 лет работал ответственным секретарем и председателем Союза журналистов Алтайского края.

В 90-е издавал газету “Вестник экологии”, вёл цикл передач на радио “Давайте вспомним”, за который награждён премией губернатора края. Также он написал пять книг воспоминаний, в том числе об алтайских журналистах.

Взято отсюда

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