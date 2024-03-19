Василий Уткин Фото: vk.com/egrisi_afc

Комментатор скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова, куда его доставили медики на машине скорой помощи

Днем 19 марта ушел из жизни спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, сообщает ЛФК “Эгриси” во “ВКонтакте”.

“Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами”, – отметили в сообщении.

Журналисту было 52 года. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность и госпитализировали. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние комментатора продолжало ухудшаться.

Медики начали реанимировать Уткина, однако результата это не принесло – он скончался в 16.01.

Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию легкочной артерии, пишет Telegram-канал Baza.

Взято отсюда