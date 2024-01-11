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Умер народный артист СССР Юрий Соломин

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Несколько месяцев назад актер перенес инсульт

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Из жизни ушел народный артист СССР Юрий Соломин. Актер и режиссер кино умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС.

— Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта, — передает агентство слова источника.

Артиста госпитализировали 6 ноября 2023 года: он потерял сознание, когда шел к машине. Медики диагностировали у Юрия Соломина инсульт. В декабре его состояние улучшилось и народный артист начал принимать в палате родных и коллег из театра. Но осложнения после инсульта дали о себе знать.

По данным SHOT, Юрий Соломин умер во сне ночью 11 января. Как сообщает Mash, смерть наступила из-за почечной недостаточности, которая стала осложнением на фоне перенесенного инсульта.

Будущий народный артист СССР мечтал о сцене еще в детстве, очень большое влияние на юного Юрия Соломина оказал фильм «Малый театр и его мастера». После окончания школы Соломин поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре.

В 1957 году актер впервые вышел на сцену. Начиная с эпизодических ролей, Юрий Соломин вскоре стал играть главных героев в пьесах советского репертуара.

Впервые на экране Соломин появился в 1960 году, актер исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь» (12+). Всенародную любовь народный артист СССР получил, сыграв в сериале «Адъютант его превосходительства» в 1969 году.

За плечами Юрия Соломина съемки в более чем 50 фильмах. Он исполнил главные роли в картинах «Блокада» (12+), «Летучая мышь» (6+), «ТАСС уполномочен заявить…» (12+), а также в оскароносной работе Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (16+).

Как режиссер Соломин снял «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+), «Берег его жизни» (0+) и «Ревизор» (0+).

В 1988 году Юрию Соломину присвоили звание народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.

Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января, оно пройдет в Малом театре, передает ТАСС. Народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище.

В 2022 году портал CHITA.RU взял интервью у Юрия Соломина. В откровенной беседе артист рассказал о том, почему он выбрал профессию актера, о внезапной операции и о тяжести жизни в послевоенной Чите.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: CHITA.RU

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