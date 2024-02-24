Он скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни

23 февраля в Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию с сайта суда.

Вячеслав Лебедев — судья, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством”, заслуженный юрист РФ.

По данным источников, причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года возглавил Верховный Суд Российской Федерации.

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