Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Друг умершего гитариста рассказал, что музыкант давно страдал от тяжелого заболевания, из-за которого недавно лежал в больнице

Утром 26 декабря скончался один из основателей уральской группы “Смысловые галлюцинации” Александр Колбасов, сообщает E1.RU.

Музыканту было 50 лет. По словам его друга, продюсера Павла Здравомыслова, гитарист давно и тяжело болел.

“Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался”, – отметил он.

Здравомыслов также рассказал, что после выписки Колбасов успел сыграть пару небольших концертов. 9 декабря в составе трио воссоединившихся участников коллектива образца 1989 года” он в последний раз вышел на сцену.

Александр Колбасов был участником оригинального состава “Смысловых галлюцинаций”. Он состоял в группе с 1989 по 1993 год.

У музыканта остались несовершеннолетний сын и супруга.

Взято отсюда