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Умер звезда корейского оскароносного фильма “Паразиты”

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Умер звезда корейского оскароносного фильма "Паразиты"

По имеющейся информации, актер покончил жизнь самоубийством

Актер Ли Сон Гюн, сыгравший роль главы богатого семейства в южнокорейском фильме “Паразиты” (2019), был найден мертвым, сообщает ТАСС. По данным информационного агентства Yonhap, мужчина предположительно покончил с собой.

Ли Сон Гюна без сознания нашли в автомобиле в парке в центральной части Сеула примерно в 10:30 по местному времени. Согласно сообщению сотрудника экстренной службы, была констатирована смерть, поэтому актера не доставили в больницу. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку, которую можно сравнить с предсмертной.

По данным агентства Yonhap, полиция несколько раз допрашивала актера в рамках расследования по подозрению в употреблении запрещенных веществ. При это сам актер уверял, что его обманывали, и он не знал, что употреблял. Полиция провела два теста на употребление наркотиков, которые оба оказались отрицательными.

Напомним, южнокорейская драма “Паразиты” стала первым фильмом не на английском языке, который выиграл “Оскар” в главной номинации. Картина также удостоена премии за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке, пишет РБК.

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