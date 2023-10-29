Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

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Дарья Пешкова проработала в театре более 70 лет. За это время она сыграла около полусотни ролей, создав целую галерею характеров разных эпох и народов

Скончалась актриса Театра им. Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова.

“С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой“, – говорится в публикации театра.

Дарья Пешкова Фото: vakhtangov.ru

Актриса родилась 12 октября 1927 года в итальянском городе Неаполь, вскоре ее семья переехала в СССР.

В 1949 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, тогда же была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова, где сыграла порядка полсотни ролей. Например, Катю в “Поют жаворонки”, немку в “Идиоте”, бабу в “Виринее”, акушерку в “Анне Карениной”, цыганку Глашу в “Живом трупе”, странников в “Пристани” и Палагею в “Люди как люди”.

Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным, отметили в Театре Вахтангова.

город Горняк



Взято отсюда