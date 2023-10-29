29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Некоторые вирусы способствуют росту клеток человека, обнаружили биологи
Бизнес
МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество
Бизнес
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Спорт
В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме
Новости Алтай
На государственном уровне отмечены деятели культуры Алтайского края
Новости Алтай
Линейный элеватор планируют запустить в Алтайском крае в 2026 году

Коллекция категорий

Бизнес245 Новости
Здоровье534 Новости
Новости Алтай2623 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование272 Новости
Общество529 Новости
Объявления82 Новости
Политика514 Новости
Спорт280 Новости
Платим за интересные новости!

Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Дарья Пешкова проработала в театре более 70 лет. За это время она сыграла около полусотни ролей, создав целую галерею характеров разных эпох и народов

Скончалась актриса Театра им. Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова.

С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой“, – говорится в публикации театра.

Дарья Пешкова Фото: vakhtangov.ru

Актриса родилась 12 октября 1927 года в итальянском городе Неаполь, вскоре ее семья переехала в СССР.

В 1949 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, тогда же была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова, где сыграла порядка полсотни ролей. Например, Катю в “Поют жаворонки”, немку в “Идиоте”, бабу в “Виринее”, акушерку в “Анне Карениной”, цыганку Глашу в “Живом трупе”, странников в “Пристани” и Палагею в “Люди как люди”.

Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным, отметили в Театре Вахтангова.

город Горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости