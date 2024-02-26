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Умысла не было: как в Барнауле выносили приговор душителю экс-супруги

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Адвокат просил судью переквалифицировать статью, по которой судят его подзащитного, но суд не стал этого делать и признал убийство умышленным

“Хочу вернуться к обычной жизни законопослушного гражданина”, — цитата из последнего слова душителя собственной бывшей жены, барнаульца Константина Падуна перед оглашением приговора 26 февраля.

В прениях сторон обвиняемый пояснял, почему это убийство нельзя квалифицировать как умышленное. Елена умерла от его рук, но, cо слов Падуна, и он отчасти – жертва. Бывшие супруги жили в одной квартире, но погибшая, с его слов, постоянно выводила его на конфликт и писала доносы правоохранителям, а также рассказывала друзьям и знакомым, что постоянно подвергалась абьюзу.

“Также и свидетелям она рассказывала истории, якобы это я ее избивал. Жаловалась, что я ее снимаю на видео – это был мой единственный способ защититься от этих доносов”, – говорил подсудимый.

Падун вспомнил сегодня и новых мужчин бывшей супруги, один из которых якобы избил его настолько, что пришлось обратиться за медицинской помощью.

Обвиняемый опроверг показания свидетелей, что детьми он не занимался. Да и при разводе якобы мать уговорила обоих сказать, что они желают остаться с ней. Все имущество после развода Падун оставил Елене, а ведь покупали квартиры, со слов подсудимого, на оставленное ему от матери наследство.

Собственно и сама трагедия, со слов Падуна, развернулась ночью. Будто бы Елена напала на него в комнате, когда он спал.

“В спорте тоже применяется удушающий прием. И это не является доказательством умысла. У меня умысла не было. Я хотел наоборот предотвратить ее нападение, чтобы успокоить ее. Так получилось, что в темноте другим образом я не смог предотвратить ее нападение”, – заявил мужчина.

К тому же, обвиняемый сегодня пожаловался на состояние здоровья, которое все длительное время якобы игнорировали. Прокурор и судья тут же выяснили, как Падун себя чувствует в данный момент, но он не сказал конкретно, что именно его беспокоит. Исходя из прений и состояния здоровья адвокат просил судью переквалифицировать статью, по которой судят его подзащитного.

“C учетом позиции подсудимого, частично признавшего свою вину и пояснившего, что защищаясь от нападения Падун Елены, причинил последней телесные повреждения, повлекшие смерть, считаю необходимым переквалифицировать его действия на часть первую статьи 108 УК РФ – убийство, cовершенное в пределах необходимой обороны”, – сказал адвокат.

Сторона потерпевшего выразила полное несогласие с этой позицией.

“Я абсолютно убеждена, что данный человек не раскаялся в совершенном преступлении. Все, что сказано им – неправда от начала до конца, версия стороны защиты опровергается многочисленными доказательствами, которые тщательно были исследованы по этому уголовному делу”, – отмечает адвокат потерпевшей стороны.

В последнем слове обвиняемый был краток – вину признал и раскаялся.

“Я осознаю, что от моих действий, конечно же, наступила смерть Елены. Просто хочу быстрее вернуться к нормальной жизни. До 38 лет у меня не было какого-либо правонарушения, ни одного штрафа”, – заявил обвиняемый.

Переквалификации дела не произошло. Душителя бывшей супруги приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Взято отсюда

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