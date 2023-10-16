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Унесённые «Бураном». Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили команде из Воронежа – 1:5

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ХК «Динамо-Алтай» продолжает выездную серию. 15 октября барнаульцы гостили в Воронеже, где встретились с местной командой «Буран».

Матч завершился победой хозяев – 5:1. Хотя на первый перерыв именно динамовцы ушли ведя в счёте – единственную шайбу в первом периоде забросил Павел Тютнев.

Но во второй двадцатиминутке «Буран» не только восстановил равенство в счёте, но и вышел вперёд – 3:1, а в третьем игровом отрезке хозяева забросили ещё две безответные шайбы, доведя счёт до разгромного – 5:1.

Следующий матч хоккеисты «Динамо-Алтая» проведут 17 октября в Ростове-на-Дону против «Ростова».

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«Буран» (Воронеж) – «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 5:1 (0:1; 3:0; 2:0)

ХК «Буран»: Самойлов; Воронин – Жданов, Капитуров – Рыжков (А) – Валеев; Денисов – Павликов, Казаков – Думбадзе – Колготин (А); Рудаков – Арзамасцев, Тимофеев – Епищев – Дорохов; Кремзер (К) – Шипилов, Вихарев – Яковлев.

ХК «Динамо-Алтай»: Кузьмин; Савельев (А) – Путинцев, Ремов (К) – Редков – Миллер; Клещенко – Гончаров, Неволин – Тютнев – Сироткин; Бугаев (А) – Анохин, Емец – Колмыков – Каргин; Нечитайло – Вельматов, Караваев – Тютчев – Шумилов.

Главные судьи: Владислав Барулин, Александр Дреев. Линейные судьи: Павел Фетисов, Владимир Бутурлин

Шайбы: Тютнев (Сироткин, Неволин), 17:46 – 0:1. Рыжков (Валеев, Капитуров), 23:33 – 1:1 (бол.). Валеев, 30:18 – 2:1. Дорохов, 36:02 – 3:1. Валеев (Рыжков), 48:07 – 4:1. Капитуров (Арзамасцев, Епищев), 59:57 – 5:1.

Броски: 45−40; Броски в створ: 29−22; Вбрасывания: 18−35; Блокированные броски: 3−3; Силовые приемы: 2−8; Отборы: 2−3; Потери: 9−4; Перехваты: 4−8; Штраф: 6−16.

15 октября. Воронеж. МАУ «Юбилейный. 2851 зритель.

город Горняк

Взято отсюда

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