Продавец отмечает, что торг неуместен — такую легенду нельзя продавать дешевле

На сайте «Авито» бийчанин Виктор продает сорокалетнюю олимпийку «Адидас» за 90 тысяч рублей. Продавец уверяет: костюм уникальный в своем роде, настоящая легенда — и снижать цену он не планирует.

— Костюм уникальный в своем роде, ему почти 40 лет. Олимпийка в идеальном состоянии. Штаны немного хуже: резинка пришла в негодность, но это дело поправимое. Цена окончательная, торга не будет. Знаете где дешевле — берите там, — пишет Виктор в описании.

Оценить «легенду» целиком не получится — фотографии штанов к объявлению не прикреплены. Да и рассмотреть олимпийку получается с трудом: все снимки смазаны. С уверенностью можно определить только фасон — классика «Адидаса» с тремя полосками на рукаве.

В профиле Виктора костюм — единственное объявление. Кстати, за ту же сумму — 90 тысяч рублей — в Алтайском крае можно купить новенький 15 iPhone.

Моду на винтажные вещи вернул нашумевший сериал «Слово пацана» (18+). Теперь молодые люди мечтают не о брендовых шмотках, а об олимпийке как у Вовы Адидаса. И барнаульцы начали продавать свои вещи, подписывая: «Похожая была у героя “Слова пацана”».

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07.01.2024