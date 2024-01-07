Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Продавец отмечает, что торг неуместен — такую легенду нельзя продавать дешевле

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

На сайте «Авито» бийчанин Виктор продает сорокалетнюю олимпийку «Адидас» за 90 тысяч рублей. Продавец уверяет: костюм уникальный в своем роде, настоящая легенда — и снижать цену он не планирует.

— Костюм уникальный в своем роде, ему почти 40 лет. Олимпийка в идеальном состоянии. Штаны немного хуже: резинка пришла в негодность, но это дело поправимое. Цена окончательная, торга не будет. Знаете где дешевле — берите там, — пишет Виктор в описании.

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

Оценить «легенду» целиком не получится — фотографии штанов к объявлению не прикреплены. Да и рассмотреть олимпийку получается с трудом: все снимки смазаны. С уверенностью можно определить только фасон — классика «Адидаса» с тремя полосками на рукаве.

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

В профиле Виктора костюм — единственное объявление. Кстати, за ту же сумму — 90 тысяч рублей — в Алтайском крае можно купить новенький 15 iPhone.

Моду на винтажные вещи вернул нашумевший сериал «Слово пацана» (18+). Теперь молодые люди мечтают не о брендовых шмотках, а об олимпийке как у Вовы Адидаса. И барнаульцы начали продавать свои вещи, подписывая: «Похожая была у героя “Слова пацана”».

Взято Источник
07.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Санитары смотрят на пациентов как на животных»: откровенный рассказ 20-летней девушки о жизни с депрессией и расстройством личности

07.01.2024

 Новости Алтай

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

07.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

07.01.2024

 Новости Алтай

Дождь, снег и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

07.01.2024

 Новости Алтай

Тело баскетболиста БК «Барнаул» будут искать до весны. Поискам мешает лед на реке

07.01.2024

 Новости Алтай

От Меладзе до Лолиты. Вспоминаем, кого из звезд и за что «отменяли» в 2023 году

07.01.2024

 Новости Алтай

Заказы приходят из Москвы, а раньше были из Парижа. Модный дизайнер из северной глубинки изображает деревенский быт на тканях

07.01.2024

 Новости Алтай

Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

07.01.2024

 Новости Алтай

«Отказаться раз и навсегда». Онколог объяснил, почему не нужно пить чай в пакетиках

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix