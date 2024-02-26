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«Университет» и «Академия-Казань» поочередно обыграли друг друга в Барнауле

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«Университет» и «Академия-Казань» поочередно обыграли друг друга в Барнауле

«Университет» и «Академия-Казань» поочередно обыграли друг друга в Барнауле

«Университет» и «Академия-Казань» поочередно обыграли друг друга в Барнауле

В матчах турнира за 1-8 места высшей лиги «А» барнаульский «Университет» дома принимал «Академию-Казань» – фарм-клуб действующего чемпиона России по волейболу казанского «Зенита».

В стартовом матче гости выиграли два сета, после чего «Университет» смог сравнять счет. На тай-брейке барнаульцы вели 10:8, однако победа все же осталась за казанцами.

На следующей день «Университет», ведя в счете в первой партии с большим преимуществом, позволил «академикам» выиграть стартовый его, но затем блестяще провел три сета и победил 3:1.

В финальном турнире «Университет» находится на второй строчке, опережая ярославский «Ярославич». С ним барнаульцы и сыграют в гостях 2-3 марта.

Взято отсюда

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