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YouTube-канал Никиты Михалкова заблокировали

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По словам режиссера, он продолжит говорить правду

YouTube-канал Никиты Михалкова заблокировали

Кадр : “Бесогон ТВ” / Rutube

Администрация YouTube заблокировала канал авторской передачи режиссера Никиты Михалкова “Бесогон ТВ”. Страница больше недоступна.

Комментируя блокировку, Михалков успокоил зрителей, уточнив, что передачу можно смотреть и на других площадках. Также он удивился, что программа просуществовала на YouTube так долго, учитывая санкции и поднимаемые им “острые, неудобные и даже страшные” для коллективного Запада темы.

“Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу…” – написал режиссер в телеграм-канале проекта.

“Бесогон ТВ” был создан в 2011 году – сначала как в формате видеоблога, потом в том числе транслировался и по телевидению. В видеороликах Михалков отвечает на вопросы зрителей и рассуждает на актуальные темы.

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