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Упаковку и этикетки для производителей всей Сибири выпускает типография с Алтая

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Упаковку и этикетки для производителей всей Сибири выпускает типография с Алтая

С недавних пор на предприятии перешли на более экологичные материалы и высокоточное оборудование. Модернизация стала возможной благодаря господдержке.

Это, наверное, самый белоснежный склад в Алтайском крае. В каждой бобине – километры будущих этикеток. Раньше в этой типографии сырьё закупали сразу «в нарезке» – разной ширины. Теперь получить нужный размер можно прямо здесь. Бобинорезка – недешёвое удовольствие. Она стоила 12 миллионов рублей. Но четверть этой суммы возместили с помощью субсидии краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Типография «Импресс» – один из лидеров в Сибири по производству этикеток и упаковок для пищевых продуктов, бытовой химии, косметики. Здесь стараются идти в ногу со временем. Недавно опробовали новый экологичный материал – полимерную бумагу. В неё можно заворачивать сливочное масло или творог, и она разлагается быстрее фольги. Бобинорезка – не первый опыт типографии в получении господдержки. В позапрошлом году здесь расширили парк смоточных станций, которые параллельно осуществляют высокоточный контроль за браком. В этом году планируют очередную модернизацию. И вновь рассчитывают на субсидии.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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