Полиция. МВД Фото: http://www.1rre.ru

Изготовление трех комплектов формы оценивалось в 30 тысяч рублей. Однако что-то помешало закупке, которая в итоге не состоялась

Главное управление МВД по Алтайскому попыталось закупить услуги по изготовлению сценических костюмов полицейского, однако по какой-то причине эта закупка не состоялась. Информацию об этом можно найти в агрегаторе торговли “Березка”.

Стартовая стоимость услуг составляла 30 тысяч рублей. Подрядчику предстояло изготовить три комплекта сценического костюма полицейского: два мужских и один женский. Мужские отличались бы расцветкой: один из них был бы темно-синим (за вычетом белой рубашки), другой же “пиксельным”.

Однако, по данным “Березки”, закупка так и не состоялась. При этом причины срыва в системе не указаны. Для чего предназначаются сценические костюмы, в системе, а также в проекте контракт не сказано.

При этом можно предположить, что они могли быть задействованы в надвигающихся новогодних праздниках, либо же, что более вероятно, в мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Тем более что закончить работу подрядчику, согласно контракту, нужно было бы до 7 ноября.

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горняк

горняк локтевский