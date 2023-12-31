Управление юстиции Алтайского края напоминает жителям региона об ответственности за нарушение тишины и покоя

Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края» устанавливает, что нельзя шуметь: ⏰ с 22 часов до 8 часов в будние дни; ⏰ с 22 часов до 9 часов в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни; ⏰ с 13 часов до 15 часов ежедневно в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, общежитиях и жилых домах. ‼️Круглосуточно не допускается проведение ремонтных работ в многоквартирном доме в воскресенье и в нерабочие праздничные дни. ✔️ Нельзя нарушать тишину в квартирах, жилых домах, помещениях общего пользования, придомовых территориях; территориях образовательных, медицинских, социальных, санаторно-курортных организаций, территориях садоводства. ✔️ К действиям, нарушающим тишину и покой граждан относят: 📣 использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли и общественного питания; 🥁 крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, иные громкие звуки; 🧨 применение пиротехнических средств; ⚒ проведение ремонтных работ в помещении многоквартирного дома или индивидуального жилого дома. ❗️ Данные ограничения не распространяются на празднование Нового года с 22 часов 31 декабря до 6 часов 1 января. 💳За нарушение закона о тишине вас могут привлечь к административной ответственности и назначить наказание в виде штрафа. Гражданам от 500 до 3000 тысяч рублей, должностным лицам от 1000 до 10 000 тысяч рублей, юридическим лицам от 5000 до 10 000 тысяч рублей.

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