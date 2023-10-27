Упустили: Путин удивился зарплатам специалистов космической сферы

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Главу государства поставили в известность, что некоторые сотрудники ушли из Роскосмоса в коммерческие предприятия из-за низкой оплаты труда

Президент России Владимир Путин заявил, что власти займутся вопросом повышения зарплат специалистам космической отрасли, сообщают “Известия”.

“Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. Упустили, согласен”, – подчеркнул он.

При этом российский лидер отметил, что такие вопросы не решаются “в один щелчок”, но над этим нужно думать и двигаться вперед.

“Обязательно будем это делать”, – добавил глава государства.

Ранее почти 60% алтайских работников заявили, что зарплата не покрывает их нужды. Чаще всего с такой проблемой в крае сталкиваются специалисты из сфер “Административный персонал” и “Медицина, фармацевтика”.

Источник

горняк

горняк локтевский