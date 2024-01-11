Теперь улететь можно только с многочасовой задержкой

Сегодня, 11 января, из-за неблагоприятных погодных условий самолеты перестали взлетать и садиться в Барнауле. Все рейсы перенаправляют в Новосибирск, пишет «Амик» со ссылкой на специалиста барнаульского аэропорта Ирину Гриневу.

— Из-за шквалистого ветра, дождя, перепадов температур от положительных к отрицательным с 01:20 до 06:10 аэропорт Барнаула был закрыт. По этой причине один самолет из Москвы сел в аэропорту Новосибирска. Задерживается прилет еще двух воздушных судов из столицы, — уточняет Ирина.

Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме. Но большинство рейсов задерживаются — пассажиры S7 и «Аэрофлота» прибудут в краевую столицу с опозданием на шесть часов.

Вчера, 10 января, самолет рейса Москва — Горно-Алтайск вынужденно приземлился в Барнауле. Тогда сменить маршрут пришлось по техническим причинам.

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11.01.2024