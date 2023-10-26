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Ураган, снежный покров и похолодание. В Алтайском крае передали штормпрогноз

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ветер. Осень. Погода Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Штормовая погода с дождем, ветром, снегом и гололедными явлениями вновь накроет Алтайский край. Местами в регионе синоптики прогнозируют отложение мокрого снега

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий на ближайшее время, сообщает сайт регионального ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, во второй половине 26 октября и 27 октября местами в крае ожидается снег, местами мокрый снег, гололед и установление временного снежного покрова. Сила западного ветра составит 9–14 м/с, местами порывы достигнут 22 м/с. Ночью ветер может усилиться до 27 м/с. Температура в темное время суток составит 0…-5 градусов, днем -1…+4.

Ночью 28 октября в крае по северным районам пройдет небольшой снег. Днем осадков метеорологи не обещают. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. Температура ночью составит -3…-8 градусов, днем обещают 0…+5. Западный ветер может усилиться до 13 м/с.

29 октября по югу местами пройдет мокрый снег. На большей территории осадков не будет. Сила юго-восточного ветра составит максимум 13 м/с. Столбик термометра ночью покажет около -5…-10 градусов, днем – 0…+5.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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