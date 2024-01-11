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Ураганный ветер и метели прогнозируются в Алтайском крае 11 января

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Ураганный ветер и метели прогнозируются в Алтайском крае 11 января

11 января в Алтайском крае ожидаются осадки, метели, местами ураганный ветер до 33 м/с и более.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе ожидается -4,-9 гр., местами по северу до -14 гр. Небольшой снег, метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер юго-западный, местами 25–30 м/с, днем по востоку 33 м/с и более.

Ночная температура составит -12,-17 гр., местами до -25 гр.

В Барнауле 11 января прогнозируется днем -9,-11 гр., ночью -19,-21 гр. Небольшой снег.

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Взято отсюда.

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