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Уральские авиалинии на год арендовали поле для самолета под Новосибирском

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Уральские авиалинии на год арендовали поле для самолета под Новосибирском

Самолет. Уральские авиалинии Фото: samolety.org

Предполагается, что цена аренды поля составила больше миллиона рублей. Сейчас территория, где приземлился самолет, огорожена забором и охраняется

Авиакомпания “Уральские авиалинии” арендовала поле под Новосибирском, на которое в сентябре приземлился аэробус. Место под самолет в Убинском районе “забронировали” на год, сообщает “КП-Новосибирск”.

Ранее предполагалось, что аэробус будут транспортировать. Появлялись разные версии насчет того, как это можно сделать. Так, размышляли над перевозкой самолета по частям или же взлете воздушного судна прямо с поля.

“Да, было решение, что земля замерзнет – будут взлетать. Но земля замерзла – не взлетают. Авиакомпания заключила договор аренды с собственником поля на год. А потом – не знаю, что будет, может, еще на год заключат”, – заявил глава Убинского района Олег Конюк.

Ранее сообщалось, что авиакомпания рассматривала “зимовку” самолета в поле. “Уральские авиалинии” решали, может ли взлететь самолет и будет ли это правильно.

Взято отсюда

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