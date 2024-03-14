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Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании “Сибагро”

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Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании "Сибагро"

Фото: depagro.tomsk.gov.ru

В сентябре 2023 года Кнорр уволился из администрации Томской области, где более 10 лет отвечал за агропромышленную политику, природопользование и культуру

Бывший заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр перешел на работу в группу “Сибагро”, сообщил ” Интерфакс “.

С правительственного поста он ушел в сентябре 2023 года. Теперь, судя по информации корпоративной газеты, Кнорр назначен заместителем гендиректора по растениеводству.

Андрей Кнорр родился в Алтайском крае. В 2000-2003 годах был депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, с 2003 по 2011 год заседал в двух созывах Госдумы, возглавлял реготделение “Единой России”, занимался аграрным и медиабизнесом.

На посту вице-губернатора Томской области Кнорр работал с сентября 2012 года.

Сибагро” — агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

Взято отсюда.

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