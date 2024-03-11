10 марта на ТНТ вышел второй выпуск проекта, в котором участники на отчетном концерте выступили с песнями своих наставников

Уроженец села Волчиха Никита Уфимцев рассказал о своих впечатлениях от второго концерта на “Новой Фабрике звезд”.

“Моим эмоциям нет предела. Я испытал весь спектр чувств: от печали до радости. Когда я выходил на сцену, конечно, я переживал, прогонял песню в голове. Но увидев зрителей, я буквально растворился в толпе, это невероятные ощущения”, – поделился он.

При этом артист признался, что даже не запомнил, как взрывалась пиротехника, потому что проникся песней, кайфовал и наслаждался моментом.

Однако уже в этом эпизоде певец вместе с Лео Канделаки, Полиной Быковской и Александром Малаховым оказался среди номинантов на вылет.

Члены жюри и наставники оставили на проекте Полину Быковскую, а участники шоу проголосовали за Лео Канделаки, однако тот решил покинуть “Фабрику” и отдал свои звезды Никите Уфимцеву.

“Я очень ценю поступок Лео, я считаю у него огромная душа и отличное чувство юмора, он меня очень вдохновляет своей игрой на гитаре и на барабанах. За кулисами он сказал мне: “Топи, мужик, я в тебя верю. Ты уже на “Новой Фабрике звезд”, это то, к чему ты шел”. Я до сих пор, когда закрываю глаза, вспоминаю этот момент”, – рассказал исполнитель.

Кроме того, уроженец Алтайского края подчеркнул, что пришел на проект за победой и ценит опыт, который получает в шоу.

За тем, как Никита Уфимцев идет к своей цели можно ежедневно следить в реалити “Дневники “Новой Фабрики звезд”, а также в отчетных концертах, которые показывают по воскресеньям в 17.00 на ТНТ.

Напомним, что Никита Уфимцев стал одним из 17 участников перезапуска проекта. В течении трех месяцев молодые артисты будут учиться азам шоу-бизнеса под присмотром звездных наставников.

Взято отсюда