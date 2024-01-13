Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Последние 10 лет уроженец Кытманово работал сантехником в Горно-Алтайском педагогическом колледже. Близкие отзываются о нем, как о добром, отзывчивом человеке, настоящем друге, заботливом муже

В ходе специальной операции при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Республики Алтай Игорь Любимов, говорится в сообщении мэрии Горно-Алтайска.

Он родился 2 октября 1972 года в селе Кытманово Алтайского края. Окончил школу в Сычевке, затем получил профессию столяра-строителя в профессиональном училище №45 в Барнауле. В 1992 году пошел в армию, служил в военной части в Бийске, получил специальность “Радиоперехват и пеленгование автоматических передач”.

После окончания срочной службы подписал контракт и до 1999 года служил в этой же части в должности оператора и начальника караула.

Последние 10 лет работал сантехником в Горно-Алтайском педагогическом колледже.

“В 2023 году он принял решение убыть в зону проведения специальной военной операции. Игорь Григорьевич с честью и достоинством исполнял воинский долг, был верным товарищем, готовым прийти на помощь в любую минуту. Близкие отзываются о нем, как о добром, отзывчивом, надежном человеке, настоящем друге, заботливом муже, брате и отце”, – сообщили в мэрии.

Ранее в ходе спецоперации погиб 42-летний Виктор Мешкеев из Республики Алтай.

Взято отсюда