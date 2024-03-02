реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Уроженец Барнаула прошёл полосу препятствий на коляске в рамках «Игр будущего»

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Уроженец Барнаула прошёл полосу препятствий на коляске в рамках «Игр будущего»

Соревнования прошли накануне.

Источник фото: Алтайский спорт

Барнаулец Дмитрий Сухов стал первым в кибератлетике (спорте, в котором используют высокотехнологичные средства реабилитации).

Наш земляк прошёл полосу препятствий в электроколяске со ступенеходом, против него соревновались представители Нигерии, Египта, Индии, Ирана, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, ЮАР и Саудовской Аравии.

Сухов находился в составе команды «Русские киборги», в ней также состояли двое мужчин с протезами конечностей из Кирова и ещё один спортсмен на коляске.

Дмитрий Сухов парализован в результате травмы, полученной несколько лет назад, за время долгой реабилитации он смог вернуть частичную чувствительность ногам и вновь совершать движения руками.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , лента новостей республики алтай ,

горняк22 телеграм

Жительница Барнаула заявила, что в больнице замучили ее отца. Мужчина умер

Минздрав проводит проверку 4 марта 2024, 11:00408Написать комментарий Жительница краевой…

Узнать больше

Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии

Теперь его в 20-дневный срок рассмотрит суд Михаил Ефремов /…

Узнать больше

Обнаружена шумящая как взлетающий самолет рыбка с самым маленьким мозгом

PNAS: крохотная рыбка Danionella cerebrum способна шуметь как взлетающий самолет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp