Уроженец Барнаула прошёл полосу препятствий на коляске в рамках «Игр будущего»

Соревнования прошли накануне.

Источник фото: Алтайский спорт

Барнаулец Дмитрий Сухов стал первым в кибератлетике (спорте, в котором используют высокотехнологичные средства реабилитации).

Наш земляк прошёл полосу препятствий в электроколяске со ступенеходом, против него соревновались представители Нигерии, Египта, Индии, Ирана, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, ЮАР и Саудовской Аравии.

Сухов находился в составе команды «Русские киборги», в ней также состояли двое мужчин с протезами конечностей из Кирова и ещё один спортсмен на коляске.

Дмитрий Сухов парализован в результате травмы, полученной несколько лет назад, за время долгой реабилитации он смог вернуть частичную чувствительность ногам и вновь совершать движения руками.

Взято отсюда.

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