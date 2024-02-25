Мария Бутина Фото: "Толк"

Парламентарий отметила, что у России нет цели “уничтожить” иноагентов. Власти попросту хотят ограничить россиян от их “недружественных действий”

Депутат Госдумы, уроженка Барнаула Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ, сообщает ТАСС.

“Все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого”, — сказала Бутина.

Однако, по ее словам, в России нет задачи “уничтожить” иноагентов. Бутина отметила, что власти следят за их методами и стараются “оградить нашего потребителя от недружественных действий с их стороны”.

Ранее Бутина попросила проверить “голую” вечеринку Ивлеевой. Политик попросила провести проверку на наличие “признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений” и соблюдение Указа Президента РФ “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”.

Взято отсюда