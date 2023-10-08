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Уроженка Барнаула выиграла премию имени Петра Нуровского

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дарья Варфоломеева Фото: сайт Международного олимпийского комитета

Премия вручалась на генеральной ассамблее ЕОК в Стамбуле. Впервые в истории награда была вручена двоим атлетам, получившим одинаковое число голосов

Представляющая Германию уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского как лучшая молодая спортсменка по версии Европейских олимпийских комитетов, сообщает РИА Новости.

Вместе с художественной гимнасткой награду получил турецкий пловец Кузей Тунчелли. Они набрали одинаковое количество голосов, поэтому впервые награду вручали сразу двум спортсменам.

16-летняя Дарья Варфоломеева завоевала четыре золота во всех индивидуальных упражнениях, выиграла в личном многоборье, а также в составе немецкой сборной стала второй в командных соревнованиях. Она является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

В 2019 году девушка переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.

Ранее единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, семнадцатикратная чемпионка мира Евгения Канаева впервые побывала в Барнауле.

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