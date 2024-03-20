Уроженку Алтайского края Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии

Марину Ракову признали виновной в особо крупном мошенничестве

Суд Москвы приговорил экс-замминистра просвещения РФ, уроженку Алтайского края Марину Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество, сообщает ТАСС. Женщину признали виновной в хищении более 50 млн руб.

По решению суда Ракову оставили на свободе до вступления приговора в силу. Кроме того, суд взыскал с нее более 2 млн руб. в пользу РАНХиГС в счет возмещения ущерба.

Также получил срок и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Суд приговорил его к четырем годам условно за особо крупное мошенничество.

Также суд назначил наказание и остальным фигурантам этого дела. Отметим, что по делу также проходят бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор “Шанинки” Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, а также бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего”. Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз.

Прокуратура требовала приговорить Ракову к восьми годам колонии.

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Взято отсюда