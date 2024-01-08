Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Уроки игры на редких музыкальных инструментах проведут в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Уроки игры на редких музыкальных инструментах проведут в Барнауле

Мероприятие пройдет в рамках выставки трудов ремесленников.

Источник фото: unsplash.com

8 января в 12:00 в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества пройдут экспресс-уроки игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах. Мастер-класс проведет Александр Гнездилов, народный мастер Алтайского края.

Также в Доме народного творчества продолжает работу выставка «Алтай новогодний». Здесь представлены 215 экспонатов декоративно-прикладного творчества: изделия из бересты и рогоза, корнепластика и гончарные изделия, художественная роспись по дереву и ручная роспись по ткани (батик), ручная вышивка и валяние из шерсти, бисероплетение, маркетри, скульптуры из металла и кузнечные работы, музыкальные инструменты.

Вход на мастер-класс и выставку свободный, информирует Минкультуры .

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов

08.01.2024

 Новости Барнаул

Старый Новый год в «Шишковке»: два прекрасных события в один день

08.01.2024

 Новости Барнаул

Еще две участка трассы закрыли в Алтайском крае

08.01.2024

 Новости Барнаул

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

08.01.2024

 Новости Барнаул

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Новости Барнаул

Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

 Новости Алтай

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Школьники и их родители стали участниками экологической акции «Добрая зима для птиц»

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix