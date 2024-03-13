В Минобразования края объяснили, как ученики проведут дни голосования

13 марта 2024, 15:46150Написать комментарий

С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. Школы Алтайского края уже готовы к голосованию. Об этом на пресс-конференции отчиталась Лариса Терновая, замминистра науки и образования Алтайского края.

— Недавно прошли выборы губернатора Алтайского края. Работаем по той же схеме. В школах, где пятидневка, занятия пройдут в штатном режиме. Там, где такой возможности нет, поскольку в одной школе может быть по несколько пунктов голосования, ребята пойдут в музей, на выставку и так далее — это в городах. А в селах пройдут дни здоровья. То же самое касается субботы, — объяснила Лариса Терновая.

Замминистра образования подчеркнула, что выборы никак не помешают учебе:

— Всех ребят задействуем. Они будут либо с классными руководителями, либо с другими педагогами. У нас это наработанная практика.

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Взято Источник

13.03.2024