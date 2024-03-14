Урологи АККЦМОД применили новый способ удаления камней в почках

В начале февраля Александр Киптилов, заведующий уролого-андрологическим отделением, главный внештатный детский уролог-андролог прошел курс повышения квалификации в Российской детской клинической больнице и освоил метод ретроградной интраренальной хирургии (РИРХ). С помощью этого метода было выполнено две операции – первую провел сам Александр Викторович. Ему ассистировал Никита Росляков, который вторую операцию проводил уже самостоятельно.

Это метод позволяет дробить камни в почках с помощью лазера без открытых разрезов. Для пациентов такие операции менее травматичны, а срок восстановления после них короче в два-три раза. Ранее такие операции детям в крае не проводили, проблему приходилось решать либо открытым способом, либо в другом регионе.

Особенность операции – в использовании фиброскопа, длинного мягкого инструмента, наконечником которого оперирующий врач может управлять. Это позволяет заводить его в нижнюю и в верхнюю чашки полости почки и дробить камень лазером. Фрагменты камня потом выходят самостоятельно по специальному катетеру, установленному в мочеточнике.

Вторая операция была проведена 7 марта, а сейчас Никита Станиславович говорит о том, что пациентку скоро можно будет выписывать. 15-летняя девочка впервые поступила в экстренном порядке по скорой помощи с почечной коликой справа. При обследовании в правой почке был обнаружен довольно крупный камень размером 9 на 4 мм, а также в левой почке есть камни меньшего размера, пока не требующие оперативного вмешательства. Операция методом РИРХ требует подготовки пациента, и девушке за две недели до ее проведения был установлен стент в мочеточнике для того, чтобы расширить его русло и подготовить к ведению фиброскопа. Затем она поступила в отделение уже для проведения плановой операции. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она получает антибактериальную терапию для профилактики послеоперационных осложнений. Ей установлен стент для выведения осколков камня.

По словам урологов, среди пациентов отделения есть и другие кандидаты на проведение этой операции, так как в крае заболеваемость мочекаменной болезнью среди детей остается на высоком уровне. В 2023 году в АККЦОМД было пролечено 104 ребенка с камнями в почках, мочеточниках и мочевом пузыре.

Взято отсюда.

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