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Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет

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Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет

Показатель безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам на площадке Международной выставки-форума «Россия».

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», – сказала она.

Голикова напомнила, что рост реальной заработной платы за последние шесть лет составил более чем 30%.

«А за последний, 2023 год по сравнению с 2022 годом – на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят, мы должны на них отреагировать», – уточнила она.

«Безработица в России в настоящий момент находится на показателях исторического минимума, и эти параметры с высокой вероятностью будут сохраняться до конца текущего года», – считает Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии.

«Низкий уровень безработицы, который сейчас находится на историческом минимуме, говорит не только о высокой занятости экономически активного населения, но и о сравнительно невысокой конкуренции среди потенциальных кандидатов. Спрос на сотрудников опережает их предложение на рынке труда. Работодатели в этой ситуации повышают заработную плату, чтобы привлечь более квалифицированных специалистов.

Снижению безработицы способствуют меры поддержки населения, в том числе национальные проекты, которые призваны помочь людям увеличить свое конкурентное преимущество на рынке труда, поменять профессию или открыть своё дело», – добавляет Елена Лукина, заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии.

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Взято отсюда.

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