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Пластиковые окна в Горняке

Усадьбу рядом с березовой рощей продают в барнаульском поселке за 18,5 млн рублей

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В двухэтажном доме свободная планировка. В комнатах сделан ремонт. Во дворе установлено видеонаблюдение. Территория огорожена забором из лиственницы

В поселке Научный Городок усадьбу в живописном месте продают за 18,5 млн рублей, сообщается в объявлении на avito.

Во дворе располагается двухэтажный пихтовый дом-сруб, на первом этаже которого находятся огромная комната с теплым полом, санузел и две пристройки с кухней и котельной. На втором этаже есть две спальни и санузел. В доме также сделан цокольный этаж.

Помимо этого, на территории установили второй сруб с мансардой, который можно использовать как отдельный дом или баню, а также гараж.

Ранее стало известно, что в Барнауле на берегу Оби за 22 млн рублей продают “трешку” с видом на рассветы и закаты.

Взято отсюда

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