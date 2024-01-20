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Ушастый на детской площадке: в Барнауле заяц бегал во дворе многоэтажки

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Ушастый на детской площадке: в Барнауле заяц бегал во дворе многоэтажки

Откуда животное появляется во дворах домов, остается для местных жителей загадкой

Жители Барнаула в темное время суток заметили зайца во дворе многоэтажки, сообщает “В курсе 22”. Местные отмечают, что ушастый бегал в районе детской площадки в квартале «Невский» в Индустриальном районе.

В комментариях к посту милое животное вызвало только умиление у жителей краевой столицы.

  • “Какой красавец. И как же он попал туда?”.
  • “Прискакал поиграть на детской площадке”.

Барнаульцы отмечают, что зайцы частые гости, так в прошлом году один бегал в районе Малахова. Однако откуда именно животные прибегают неизвестно.

погода на 14 , погода в самаре ,

Взято отсюда

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