Ушастый на детской площадке: в Барнауле заяц бегал во дворе многоэтажки

Откуда животное появляется во дворах домов, остается для местных жителей загадкой
Жители Барнаула в темное время суток заметили зайца во дворе многоэтажки, сообщает “В курсе 22”. Местные отмечают, что ушастый бегал в районе детской площадки в квартале «Невский» в Индустриальном районе.
В комментариях к посту милое животное вызвало только умиление у жителей краевой столицы.
- “Какой красавец. И как же он попал туда?”.
- “Прискакал поиграть на детской площадке”.
Барнаульцы отмечают, что зайцы частые гости, так в прошлом году один бегал в районе Малахова. Однако откуда именно животные прибегают неизвестно.
погода на 14 , погода в самаре ,
Взято отсюда