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Ушел из дома и не вернулся. В Красноярске ищут двадцатилетнего баскетболиста БК «Барнаул»

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Молодого спортсмена ищут пятые сутки

Ушел из дома и не вернулся. В Красноярске ищут двадцатилетнего баскетболиста БК «Барнаул»

Накануне нового года, 30 декабря, 20-летний баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов ушел из дома и не вернулся. Спортсмена в Красноярске ищут пятые сутки. Ориентировку опубликовали в официальной группе баскетбольной команды во «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что, выходя из дома, Антон брал с собой телефон. Однако дозвониться до него никто не может.

Если вы видели в Красноярске высокого человека с родинкой на правой щеке, в серой шапке, черных джинсах и салатовой кофте, обращайтесь по номерам:

  • +7 391 220-14-06 — дежурная часть ОП № 10;
  • 112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
  • +7 950 99-66-066 — волонтеры.

Взято Источник
03.01.2024

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