Молодого спортсмена ищут пятые сутки

Накануне нового года, 30 декабря, 20-летний баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов ушел из дома и не вернулся. Спортсмена в Красноярске ищут пятые сутки. Ориентировку опубликовали в официальной группе баскетбольной команды во «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что, выходя из дома, Антон брал с собой телефон. Однако дозвониться до него никто не может.

Если вы видели в Красноярске высокого человека с родинкой на правой щеке, в серой шапке, черных джинсах и салатовой кофте, обращайтесь по номерам:

+7 391 220-14-06 — дежурная часть ОП № 10;

112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

+7 950 99-66-066 — волонтеры.

Взято Источник

03.01.2024