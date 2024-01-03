Молодого спортсмена ищут пятые сутки
Накануне нового года, 30 декабря, 20-летний баскетболист БК «Барнаул» Антон Петухов ушел из дома и не вернулся. Спортсмена в Красноярске ищут пятые сутки. Ориентировку опубликовали в официальной группе баскетбольной команды во «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что, выходя из дома, Антон брал с собой телефон. Однако дозвониться до него никто не может.
Если вы видели в Красноярске высокого человека с родинкой на правой щеке, в серой шапке, черных джинсах и салатовой кофте, обращайтесь по номерам:
- +7 391 220-14-06 — дежурная часть ОП № 10;
- 112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
- +7 950 99-66-066 — волонтеры.
Взято Источник
03.01.2024