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Ушел из жизни дворник из Елок актер Адылбек Атыхаев

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Ушел из жизни дворник из Елок актер Адылбек Атыхаев

Адылбек Атыхаев Фото: кадр из фильма "Ёлки-2"

В студии Bazelevs рассказали, что артист более 20 лет своей жизни посвятил работе в их компании. Обстоятельства его смерти пока неизвестны

12 января умер российский актер Адылбек Атыхаев. Об этом студия Bazelevs сообщила в своем Telegram-канале.

“Друзья, сегодня день глубокой печали. Скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям”, – написали в посте.

Артисту было 57 лет. Причину его смерти разглашать не стали.

Адылбек Атыхаев снялся во второй, третьей и пятой частях новогодней франшизы “Елки”. В картинах он исполнил роль дворника, который убирал Красную площадь. В одной из лент он написал на снегу знаменитую фразу: “На Деда Мороза надейся, а сам не плошай” для президента.

Ранее стало известно, что поэт Лев Рубинштейн скончался после ДТП на пешеходном переходе. 8 января в центре Москвы его на нерегулируемом переходе сбил автомобиль.

Взято отсюда

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