Ушел из жизни глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

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Лунтовский был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени за большой вклад в развитие отечественной банковской системы и многолетнюю добросовестную работу

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни, сообщил ТАСС председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

“Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович – замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы“, – сказал Аксаков.

Георгий Лунтовский родился 12 апреля 1950 года в Курске. В 1978 году он окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Как напоминает ” Коммерсант “, Лунтовский с 1996 по 1999 год был депутатом Государственной думы от фракции “Наш дом — Россия”, был членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1999 году занял должность заместителя председателя Центробанка. В 2005 году стал первым зампредом ЦБ. Покинул должность в 2017 году, после чего стал главой ассоциации региональных банков России.

Взято отсюда.

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