Ушел из жизни известный художник-живописец Александр Емельянов

Ушел из жизни известный художник-живопис е ц Александр Емельянов

Заслуженный художник России Александр Емельянов ушел из жизни после тяжелой болезни 19 марта 2024 года.

Александр Евгеньевич родился 9 ноября 1951 года в Барнауле. В 1976 году окончил Новоалтайское художественное училище. С 1993 года – Член Союза художников России.

Основные темы произведений мастера – славянские этнические истоки, память о Великой Отечественной войне, образы детей, матери, женские образы России, исторический портрет – деятели культуры и искусства России, Сибири, Алтая.

В 2023 году на Межрегиональной выставке «Сибирь – XIII» одной из любимых работ посетителей выставки стала картина «Прощание славянки», приобретенная в последующем для Алтайского краеведческого музея.

Произведения художника находятся в фондах Государственного художественного музея края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова (станица Вёшенская Ростовской области); в частных галереях Москвы, Томска, Тобольска, Владимира, Барнаула, а также в частных собраниях Голландии, Финляндии, Германии.

Прощание с Александр ом Емельянов ым пройдёт 21 марта с 13.30 до 15.00 часов в Ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.

Взято отсюда.

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