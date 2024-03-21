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Ушел из жизни легендарный бийский тренер по боксу Николай Козлов

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Ушел из жизни легендарный бийский тренер по боксу Николай Козлов

Свеча Фото: pixabay

О том, что он будет работать с молодыми спортсменами, Николай Козлов говорил еще в школе, когда его одноклассники мечтали стать космонавтами

20 марта стало известно о смерти легендарного бийского тренера, мастера спорта СССР по боксу Николая Козлова, сообщил “Бийский рабочий”.

Николай Козлов был основателем школы кикбоксинга в наукограде и вместе со своим другом Сергеем Апариным стоял у истоков клуба “Гренада”, которому посвятил три десятка лет своей жизни.

Завершив спортивную карьеру, он ушел в тренеры.

Причина смерти не уточняется. Прощание с Николаем Семеновичем будет проходить 22 марта в зале “Орфей” с 13.00 до 14.00.

Взято отсюда

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