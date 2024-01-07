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Ушел из жизни Николай Николаевич Макеев

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Ушел из жизни Николай Николаевич Макеев

7 января ушел из жизни Николай Николаевич Макеев – заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук.

Николай Николаевич всю жизнь посвятил служению народу и государству. В 1986 году он получил юридическое образование по специальности «Правоведение», с 1987 года замещал должности прокурора отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, прокурора отдела кадров прокуратуры Алтайского края, заместителя прокурора города Новоалтайска, начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края, первого заместителя прокурора Республики Хакасия, заместителя прокурора Республики Алтай.

В 2018 году начал преподавательскую деятельность в Алтайском филиале РАНХиГС. Опытный руководитель с более чем 30-летним стажем, он заведовал кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности, пользуясь заслуженным авторитетом среди студентов и коллег. Николай Николаевич останется в нашей памяти добрым, отзывчивым, принципиальным человеком, готовым всегда помочь словом и делом.

Николай Николаевич Макеев хорошо известен юридической общественности Сибирского федерального округа как высококвалифицированный специалист, как педагог, внесший большой вклад в развитие юридической науки, подготовку юридических кадров и повышение квалификации прокурорско-следственных работников.

Николай Николаевич Макеев неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени. В 2009 году Николаю Макееву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Хакасия», а в 2019 году – звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Прощание с Николаем Николаевичем состоится 9 января с 13.30 до 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Аносова, 8.

Коллектив Алтайского филиала Президентской академии выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Николаевича Макеева. Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах.

Взято отсюда.

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