Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Тушение складского комплекса в Санкт-Петербурге Фото: кадры видео МЧС России

Возгорание локализовано на 70 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки

Союз страховщиков предварительно оценил ущерб от пожара 13 января на складе Wildberries в Шушарах, пишет RT.

“По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идёт о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться”, — рассказали в организации.

Такую же сумму озвучил источник РБК. Ущерб, по словам собеседника, может достичь 10-11 млрд рублей, что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года.

Между тем пожар локализовали на 70 тысячах кв. м, сообщили в МЧС России. Пожарным удалось не допустить распространение огня и отстоять часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузовиков.

В Wildberries заявили, что сотрудников эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась. Продавцы маркетплейса получат компенсацию за поврежденные товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Причем пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Кроме того, здание склада официально не введено в эксплуатацию, в Росреестре оно не значится, поэтому находилось вне поля зрения контрольно-надзорных органов.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не забывайте о близких. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 января

13.01.2024

 Происшествия

Экс-директора барнаульского “Жилфонда” будут судить в Аргентине

13.01.2024

 Происшествия

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

 Происшествия

Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

13.01.2024

 Происшествия

Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

13.01.2024

 Происшествия

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

13.01.2024

 Интересное

Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

13.01.2024

 Интересное

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix