Тушение складского комплекса в Санкт-Петербурге Фото: кадры видео МЧС России

Возгорание локализовано на 70 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки

Союз страховщиков предварительно оценил ущерб от пожара 13 января на складе Wildberries в Шушарах, пишет RT.

“По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идёт о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться”, — рассказали в организации.

Такую же сумму озвучил источник РБК. Ущерб, по словам собеседника, может достичь 10-11 млрд рублей, что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года.

Между тем пожар локализовали на 70 тысячах кв. м, сообщили в МЧС России. Пожарным удалось не допустить распространение огня и отстоять часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузовиков.

В Wildberries заявили, что сотрудников эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась. Продавцы маркетплейса получат компенсацию за поврежденные товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Причем пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Кроме того, здание склада официально не введено в эксплуатацию, в Росреестре оно не значится, поэтому находилось вне поля зрения контрольно-надзорных органов.

Взято отсюда