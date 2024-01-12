Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

В ночь исчезновения пропавшую женщину видели на улице, но она отказалась от помощи. По информации с камер видеонаблюдения, она направлялась в сторону местного педуниверситета

В Новосибирске уже 10 дней ищут 43-летнюю женщину, пропавшую после смерти ее матери. Ольга Пушкарева ушла из дома ночью 3 января в одной футболке и тапочках, сообщает “КП-Новосибирск”.

Ольга Пушкарева Фото: vk.com/lizaalert_novosib

“Около двух ночи 3 января меня разбудила дочка. У нас печка сильно задымилась, и я вышел посмотреть, что произошло. В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом Ольга сидит. Я пощупал руку тещи – пульса нет. Я вызвал скорую, вернулся обратно и увидел, что дверь на веранде открыта. Калитка тоже нараспашку. А супруга пропала”, – рассказал муж женщины.

Поиски не увенчались успехом, и к ним подключилась полиция и волонтеры “ЛизаАлерт”. Известно, что идущая ночью по дороге женщина попала на запись одной из камер видеонаблюдения. Другие кадры с камер на возможном пути пропавшей женщины пока не удалось просмотреть.

“На том участке, где теряются ее следы, есть камеры на дорогах. Почему их не посмотрели? Вдруг Ольгу куда-то увезли или она села к кому-то в машину”, – добавил супруг пропавшей.

Когда женщина уходила из дома, на ней были черные прорезиненные тапочки и зеленая футболка с коротким рукавом. Ее рост – 160 сантиметров, женщина плотного телосложения, волосы черные, глаза карие. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле без вести пропал 16-летний подросток. 10 января около 17.00 он ушел из дома и не вернулся.

Взято отсюда