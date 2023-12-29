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Ушла из жизни актриса из Ночного дозора Джульетт Карре

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Ушла из жизни актриса из Ночного дозора Джульетт Карре

Свеча, потери Фото: unsplash.com

На счету артистки более 50 театральных пьес и более десятка кинокартин, часто артистка появлялась в лентах вместе со своим мужем Мишелем Буке

В ночь на 27 декабря умерла французская актриса театра и кино Джульетт Карре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Gala.

Артистке было 90 лет. Своего мужа – известного актера Мишеля Буке – она пережила чуть больше чем на год. Вместе пара прожила более 50 лет.

“Они снова воссоединяются. Джульетт Карре скончалась в ночь со вторника 26 декабря на среду 27 декабря. Чуть больше года спустя после смерти французского супруга, скончавшегося в возрасте 96 лет”, – говорится в сообщении.

Джульетт Карре начала играть в кино в 1970-х. Наибольшую популярность обрели такие ее картины, как “Ребекка”, “Ночной дозор”, “Пляска смерти”, “Смерть Короля” и “Скупой”.

Ранее стало известно о смерти сооснователя “Смысловых галлюцинаций” Александра Колбасова. Друг умершего рассказал, что музыкант давно страдал от тяжелого заболевания.

Взято отсюда

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