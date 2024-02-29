С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 февраля 2024 г. на 85-м году ушла из жизни Белошапкина Людмила Васильевна, замечательный человек, заслуженный врач РСФСР, ветеран труда.

Людмила Васильевна работала в здравоохранении 58 лет, из них 57 лет посвятила работе в Городской больнице №5. С сентября 1965 года работала врачом цеховым терапевтом, с 1965 по 1969 год врач-невролог, с 1969 года назначена заведующей только что созданного неврологического отделения, с 1973 года назначена заместителем главного врача по медицинской части, с 2003 года по октябрь 2022 года работала врачом-статистиком.

За время работы в неврологическом отделении грамотно поставила лечебную работу, постоянно изучала новые методы лечения и обследования, овладела всеми лечебными манипуляциями.

В 1973 году, став заместителем главного врача по лечебной части, Людмила Васильевна зарекомендовала себя ответственным руководителем, высококвалифицированным, грамотным специалистом, пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе.

Много внимания Людмила Васильевна уделяла поддержке морального климата в больнице, ее трудолюбие, профессионализм, выдержанность, тактичность, снискали уважение коллег по работе и больных. За внедрение передовых технологий в лечебный процесс, организацию оказания медицинской помощи населению неоднократно награждалась на уровне учреждения, города, края, министерства.

Белошапкина Л.В., за долголетний и добросовестный труд, награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» в 1978 г., в 1975 г. – значок Отличнику здравоохранения, в 1983 г. – занесена на городскую Доску Почета, в 1984 г. ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1999 г. – Почетная грамота Администрации Алтайского края, в 2003 г. – Почетная грамота горздравотдела, в 2009 г. – медаль Алтайского края «За заслуги в труде», в 2010 г. – Почетный знак «С благодарностью, Барнаул», в 2014 г. – Распоряжение Губернатора Алтайского края.

Долгое время была председателем ветеранской организации учреждения.

Коллектив КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны. Вся её жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям.

Прощание с Людмилой Васильевной состоится 01 марта с 13:30 до 15:00 в зале №2 по адресу: ул. Аносова,8.

Взято отсюда.

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