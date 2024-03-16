Александр Ширвиндт Фото: rutube.ru

Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры, похоронят его на Новодевичьем кладбище. Дата прощания станет известна позже

Ушел из жизни народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, сообщает ТАСС. Ему было 89 лет.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье скрипача. В 1956 году с отличием окончил Щукинское училище. После театрального училища молодого артиста пригласили в Театр имени Ленинского комсомола, где он проработал до 1968 года и исполнил около 30 ролей. В 1968 году Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. С 1970 года актер служил в Театре сатиры.

Первой ролью Ширвиндта в Театре сатиры стал граф Альмавива в постановке Валентина Плучека “Безумный день, или Женитьба Фигаро”. Среди других спектаклей – “Обыкновенное чудо” Евгения Шварца, “Ревизор” Николая Гоголя, “Клоп” Владимира Маяковского, “Горе от ума” Александра Грибоедова, “Трехгрошовая опера” Бертольда Брехта, “Между светом и тенью” Теннесси Уильямса, “Грустно, но смешно” и другие. Был занят в фантасмагории Родиона Овчинникова “Где мы? !…”.

С первых дней работы в Театре сатиры он занялся режиссурой. В 1970 году совместно с Марком Захаровым поставил спектакль “Проснись и пой!” по пьесе Миклоша Дьярфаша. Позднее нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки или сценария. Всего за время работы в театре Ширвиндт поставил более 20 спектаклей. В октябре 2022 года он ушел с должности художественного руководителя.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича “Она вас любит”. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ. И хотя ему в основном доставались роли второго плана, его участие в картине гарантировало ей успех.

Особое место в творчестве Ширвиндта занимала эстрада. Как автор и режиссер Ширвиндт работал со многими артистами, он придумал популярный дуэт “Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична” (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи. Много выступал в дуэте со своим другом Михаилом Державиным.

Александр Ширвиндт вел циклы передач на телевидении “Семь нас и джаз”, “Терем-теремок”, “Театральные встречи” и др. Современные телепередачи он подвергал критике.

“Что они там несут с экрана – просто жуть. Раньше была цензура. Теперь забывают, какой корень в этом слове. Так вот, ценз пропал напрочь. Кроме идейных узурпаторов всех уровней от К, ЦК и так далее, во всех СМИ была армия редакторов, никакого отношения к ловле антисоветчины не имеющих. Это была интеллигентнейшая каста грамотных людей, которые не позволяли появления в эфире пошлости и непрофессионализма. А теперь пожалуйста, – люди смеются, иди, весели народ”, – говорил он.

Также Ширвиндт преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, был профессором. Среди его выпускников – Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник.

Но как говорят друзья Ширвиндта, чтобы его понять, важно прочитать и его книги. Для своих произведений артист придумывал, по его выражению, “симпатичные названия”.

“Первой, вне счета, была книга в соавторстве с театроведом Борисом Поюровским, которая назвалась “Былое без дум”. Потом уже было мое личное творчество. Это книги “Schirwindt, стертый с лица земли”, “Проходные дворы биографии”, “Склероз, рассеянный по жизни”, “В промежутках между”, – говорил актер.

В 2020 году вышла его книга “Опережая некролог”.

Его друг, художественный руководитель “Ленкома”, народный артист СССР Марк Захаров как-то написал, что “Ширвиндт – режиссер, актер и педагог, это так. Но все-таки не вполне. У него несколько другая профессия: он – Ширвиндт”.

Многие российские политики и культурные деятели отметили РИА Новостям, что их покинул “замечательный человек, мудрый наставник и педагог”:

Татьяна Голикова:

“Сегодня нас покинул не только выдающийся актер театра и кино… но и замечательный человек, мудрый наставник и педагог, воспитавший не одно поколение талантливых артистов”

Андрей Ургант:

“Еще один человек, который обозначил собой XX век и начало XXI века в русской культуре, театре. Человечный, красивый, остроумный, честный и талантливый. Ушел. Очень жаль”.

Александр Олешко:

“Таких людей бывает, наверно, один на миллионы. Я очень благодарю его за многолетнее общение, за его роли, за его спектакли как режиссера, благодарю, что он мне дал шанс и мы много лет играли спектакли вместе. Я очень многому у него научился”.

Владимир Машков:

“Он был невероятным человеком и артистом очень большого масштаба, заполнявшим и озарявшим любое пространство, в котором оказывался”.

Взято отсюда