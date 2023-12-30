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Услуги автосервисов в России в течение года подорожали на четверть

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Услуги автосервисов в России в течение года подорожали на четверть

Эксперты связывают это с недостатком квалифицированных кадров

В России к концу 2023 года на 10-25 процентов подорожали услуги станций технического обслуживания, сообщает Motor со ссылкой “Известия”.

Эксперты сообщают, что начале 2024 года ожидается рост стоимости услуг СТО еще на 10 процентов.

Значительное подорожание техобслуживания связывают с дефицитом квалифицированного персонала. Чтобы привлечь сотрудников, СТО повышают стоимость нормо-часа, из-за этого растут цены. 

Помимо этого, в России продолжается рост стоимости запчастей, в то время с поставками оригинальных комплектующих часто возникают проблемы. 

По мнению экспертов, сегодня нет предпосылок для стабилизации стоимости обслуживания в СТО в следующем году.

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Взято отсюда

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